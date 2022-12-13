Захарова: задержание Касема разрушит зону комфорта многих на Западе

В МИД РФ оценили необходимость международного резонанса из-за задержания журналиста в Прибалтике.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема разрушит зону комфорта многих СМИ на Западе. Об этом чиновница упомянула в ходе выступления в авторской программе на радиостанции Sputnik. Она уверена в том, что Москва не должна позволять замалчивать данную тему на глобальных площадках, поэтому международная реакция должна будет последовать. Захарова напомнила, что реакция это не только то, что говорят страны-члены ЕС на площадках, а целый сонм голосов мира и региона. При этом сейчас многие организации были дискредитированы отсутствием действий, апатией или ангажированностью своих секретариатов, прогнулись или заняли одностороннюю позицию. В России полагают, что из-за этого площадки перестали быть объективными.

Мы будем делать так, чтобы эта тема не сходила с повестки международных организаций. Чтобы она была постоянно в информационном поле. Чтобы зона комфорта была разрушена для тех, кто привык к абсолютной информационной блокаде любого инакомыслия. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что журналист Марат Касем был задержан на территории Латвии по подозрению в нарушении санкций Евросоюза. Пресс-секретарь Совета по правам человека в ООН Роландо Гомез прокомментировал ситуацию, отметив, что в Латвии ситуация не стоит на повестке дня в следующей сессии СПЧ, которая начнется 27 февраля. В МИД РФ отметили, что коллективно му Западу не удастся избежать ответственности за задержание журналиста. По мнению Захаровой, эта проблема свидетельствует о тотальном беспределе, который происходит на территории государств коллективного Запада.

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Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Live