Захарова: поездка Бербок в Харьков не имела отношения к дипломатии

В МИД РФ оценили политическую деятельность немецкого дипломата.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что рабочая поездка главы немецкого министерства по иностранным делам Анналены Бербок в Харьков не имела отношения к дипломатии, а речь идет только о поездке политика, который преследует собственные цели в регионе. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала гостья авторской программы. В МИД РФ отметили, что Бербок нельзя назвать дипломатом ни в каком прочтении, не говоря уже о классическом.

То, чем занимаются дипломаты, - это кропотливая работа, связанная с навыком, с правом, с историей отношений, с пониманием особенностей страны, двусторонних, многосторонних отношений, с имеющимся инструментарием разрешения проблем. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что недавно глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила Харьков, где пообещала киевскому режиму новые поставки вооружений. Данный визит не анонсировался в прессе заранее. Мария Захарова уверена в том, что немецкая гостья запишет этот визит "себе в актив", претендуя на какую-либо другую должность. Она напомнила о безответственности политических заявлений дипломата Германии.

Захарова назвала доклад МИД Латвии о "разгроме России" болезненной глупостью.

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Live