Захарова назвала доклад МИД Латвии о "разгроме России" болезненной глупостью

В МИД РФ оценили слова прибалтийского коллеги Эдгара Ринкевича.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала доклад МИД Латвии о "разгроме России" глупостью. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире радиостанции Sputnik в своей авторской программе. Гостья напомнила о том, что ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорила о том, что Таллину не нужна еще одна группа людей, которые не говорят на эстонском языке и находится при этом на территории страны. Таким образом она прокомментировала вопрос нахождения в стране украинских граждан.

Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать не на какой-то там два хода вперед, неумение просчитать ситуацию, в которой находится. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова пояснила, что речь и дет о том, что прибалтийские политики пытаются выдать себя за приверженцев базовых принципов организации общества и сохранения цивилизованных основ, но на самом деле в своем государстве уничтожили эти основы. В МИД добавили, что те же лица, рассуждающие о стратегическом поражении России одновременно говорят и об украинцах-беженцах, упоминая, что они им не нужны. Мария Захарова считает, что власти стран Прибалтики "сами не понимают, что говорят". Напомним, что недавно министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич представил доклад о работе внешнеполитического ведомства, в котором, среди прочего говорится, что "разгром России — в интересах Латвии".

Захарова заявила о деградации Мюнхенской конференции до уровня антироссийского балагана.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik