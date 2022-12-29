В МИД РФ оценили перспективы участия в данной международной платформе.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о деградации Мюнхенской конференции до уровня антироссийского балагана. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве. Она уточнила, что в мероприятии принимают участие продажные маргиналы, с которыми "нечего обсуждать". При этом ранее в МИД РФ считали форум уважаемой мировой площадкой.

.... Под видом выстраивания диалога с российским обществом приглашает маргиналов, причем вскармливает сначала их на собственные деньги, ставит антироссийские задачи, а потом приглашает в качестве независимых экспертов - такая веселая карусель. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что уровень предлагаемой на форуме международной экспертизы деградировал и оставляет желать лучшего. Мария Захарова полагает, что Мюнхенская конференция стала продолжением мейнстрима Запада по демонизации некоторых государств. Россия считает перспективными только такие локации, которые позволяют обеспечить изложение всех точек зрения и объективное реагирование на существующую реальность.

Захарова: страны ОДКБ были бы готовы отправить в Армению мониторинговую миссию.

Фото и видео: МИД России