Захарова: страны ОДКБ были бы готовы отправить в Армению мониторинговую миссию

В МИД РФ оценили поддержку со стороны Москвы в урегулировании кризиса в Нагорном Карабахе.

Страны - участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовы направить на территорию Армении мониторинговую миссию в случае такой заинтересованности со стороны Еревана. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновницу попросили оценить высказывание секретаря Совета по безопасности Армении Армена Григоряна о том, что сейчас "для России создана возможность встать рядом с Арменией и защищать ее суверенитет".

Вы знаете, я не хочу разбирать, что конкретно имел в виду упомянутый вами политический деятель. <...> Если речь идет об обязательствах в рамках ОДКБ... члены организации были бы готовы направить в Армению мониторинговую миссию. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что если иностранный чиновник говорил о содействии России в вопросе армяно-азербайджанской нормализации, то здесь Москва опирается на весь комплекс трехсторонних договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Речь идет о документах от 9 ноября 2020 года, от 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года.

Захарова: поправки в УК Молдавии не прибавят взаимопонимания между Кишиневом и Тирасполем.

Фото и видео: МИД России