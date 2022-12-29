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Захарова: поправки в УК Молдавии не прибавят взаимопонимания между Кишиневом и Тирасполем

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В МИД РФ оценили ситуацию с приднестровским конфликтом.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что поправки в Уголовном кодексе Молдавии не прибавят взаимопонимания между Кишиневом и Тирасполем и урегулирования приднестровского конфликта. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного выступления на брифинге с журналистами в Москве. Она пояснила, что речь идет о введении в законодательство такого понятия как "сепаратизм". В РФ призвали  коллег из Молдавии еще раз взвесить "добавленную стоимость" данного постановления в контексте процесса по решению проблемы в регионе.

Мы убеждены, что внесение подобных дополнений в молдавский уголовный кодекс не прибавит взаимопонимания между Кишиневом и Тирасполем на фоне охлаждения диалога между берегами Днестра и паузы в работе формата "5+2".

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала высказывания чиновника Турции по Крыму неуместными.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, молдавия, приднестровье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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