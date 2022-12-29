Захарова назвала высказывания чиновника Турции по Крыму неуместными

В МИД РФ оценили высказывание Сайита Юсуфа.

Москва расценивает высказывания турецкого чиновника по Крыму как неуместные, откровенно вредоносные, наносящие ущерб двусторонним отношениям и направленные против территориальной независимости и суверенитета. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что в период с 22 по 25 декабря в Анатолийском университете Эскишехира состоялась конференция, на которой делегаты обсудили крымско-татарскую проблематику.

Прозвучавшие на ней со стороны признанного в России экстремистским и террористическим "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ) традиционные антироссийские высказывания никого не удивляют. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ выразили сожаление о том, что заместитель начальника государственного управления по делам турок за границей Сайит Юсуф "пошел на поводу у провокаторов". Речь идет о том, что он предложил организовать данное мероприятие в следующий раз в Бахчисарае. Мария Захарова отметила, что страна рада видеть иностранных гостей на полуострове, если они хотят по-настоящему узнать о происходящем в Крыму и жизни местного населения.

Захарова: РФ не позволит Западу "замести под ковер" произошедшее с "Северными потоками".

Фото и видео: МИД России