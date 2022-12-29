Захарова: РФ не позволит Западу "замести под ковер" произошедшее с "Северными потоками"

В МИД РФ рассказали о том, почему Запад "пытается замолчать" ситуацию.

Россия не даст Западу "замести под ковер" ситуацию со взрывами на "Северных потоках". Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница отметила, что Москве понятно, почему заинтересованные западные страны продолжают игнорировать российские призывы к проведению прозрачного, объективного, профессионального и деполитизированного расследования в акватории региона, а также не стремятся "покарать виновных". Она пояснила, что когда Запад исчерпал экономические и политические возможности давления на Кремль по сворачиванию газового проекта, то им пришлось принять "план Б" и физически ликвидировать инфраструктуру.

Россия не позволит в очередной раз произвести манипуляцию под названием "заметаем все под ковер". Да, эта правда будет для Запада неудобной - это преступление, террористический акт, который идеологически и политически готовился. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова пояснила, что речь идет не только о беспрецедентной атаке на международную транспортную инфраструктуру, но также и о крайне опасном прецеденте. Она уверена, что вопрос требует жесткой реакции со стороны всего мира. Москва планирует и дальше добиваться справедливости в этой ситуации.

Захарова назвала бредовой идеей киевскую инициативу "мирного саммита" на площадке ООН.

Фото и видео: МИД России