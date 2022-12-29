Захарова назвала бредовой идеей киевскую инициативу "мирного саммита" на площадке ООН

В МИД РФ отметили, что Киев призвал Россию капитулировать для участия в "форуме мира".

Инициатива киевского режима по проведению "мирного саммита" на международной площадке ООН является "бредовой идеей и пиар-акцией Вашингтона". Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, выступая на регулярном брифинге с журналистами в Москве. Она оценила инициативу украинских властей по созыву 24 февраля 2023 года, в годовщину начала специальной военной операции РФ, некоего мероприятия, которое будет обсуждать "формулу мира", которую ранее обозначил президент Владимир Зеленский.

Мы расцениваем подобную бредовую идею как еще одну пиар-акцию Вашингтона, который пытается в последнее время представить киевский режим в образе теперь уже миротворца. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Западу стоило бы обнародовать "дорожную карту" вступления Украины в Евросоюз.

Фото и видео: МИД России