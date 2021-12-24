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Захарова: Западу стоило бы обнародовать "дорожную карту" вступления Украины в Евросоюз

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В МИД РФ оценили высказывания Анналены Бербок.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предложила Западу нарисовать "путь вступления" Украины в Евросоюз и обозначить "дорожную карту" евроинтеграции Киева. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире радиостанции Sputnik. Она пояснила, что сейчас западные политики только делают пустые заявления и "переливание из пустого в порожнее" на данную тему. МИД РФ призвал Запад визуализировать путь евроинтеграции для Украины.

Цитата немного напоминает цитату из фильма "Мусорщик": "Ты будешь богата и счастлива. Но недолго". Мне кажется, что если бы Анналена Бербок посмотрела этот фильм, то она многое бы для себя в нем открыла и пользовалась бы более реалистичными цитатам.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что недавно глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что путь Украины в Европейский союз "будет еще долгим и, конечно, иногда трудным". Она пояснила, что руководство ЕС планирует поддержать киевский режим в этом процессе.

Захарова назвала фантазии, каким СССР мог бы быть сегодня, антинаучными.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

Теги: евроинтеграция, евросоюз, запад, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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