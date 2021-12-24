Захарова назвала фантазии, каким СССР мог бы быть сегодня, антинаучными

В МИД России оценили исторический процесс с Советским Союзом.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что "фантазировать" на тему, мог бы СССР существовать в наши дни, антинаучно, Соответствующей информацией чиновница поделилась в эфире радиостанции Sputnik. Ведущий программы напомнил о том, что 30 декабря исполняется сто лет с момента образования Советского союза. Дипломат отметила, что речь идет об историческом процессе с его особенностями, которые привели к реалии.

Говорить о том, может ли быть нечто подобное в 19 веке или, например, в пятом тысячелетии до нашей эры, или в мезозойский период, я бы не стала. А вот это из "Женитьбы" Гоголя - а если к носу приставить уши другого - подобное очень креативное моделирование не очень уместно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила о том, что относительно причин прекращения существования СССР написана масса книг и исследований, так как обрисовать этот процесс одной фразой невозможно. В МИД РФ не против того, чтобы об этом вопросе рассуждали фантасты и футуристы.

Захарова: будем развивать отношения там, где есть конкретный результат.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

