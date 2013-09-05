Захарова: будем развивать отношения там, где есть конкретный результат

В МИД РФ рассказали о "развороте" на Азию.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что Москва и дипломаты будут развивать отношения там, где есть конкретный результат, со странами и партнерами, которые взаимно стремятся к выгодному сотрудничеству, учитывая реалии сегодняшнего общества. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире радиостанции Sputnik. Дипломат пояснила, что стоит говорить не о каких-то политических маневров или разворотах, а только об использовании возможностей, которые существуют у страны. При этом Мария Захарова уточнила, что не Москва разрушает "ткань отношений" с Западом, а сами страны ЕС и США.

Невозможно стучаться в закрытую дверь, если за ней выложена железобетонная стена. Пусть Запад насладится гордым одиночеством. У нас есть другие направления, которые мы будем развивать. … Будем развивать там, где есть конкретный результат. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова рассказала, что изменилось в отношениях России и Запада.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik