Захарова рассказала, что изменилось в отношениях России и Запада

В МИД РФ рассказали о том, что противостояние длится не одно столетие.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что изменилось в отношениях России и Запада. В эфире радиостанции Sputnik чиновница оценила политику стран коллективного Запада, направленную на противостояние Москве. Гостья программы пояснила, что речь идет о борьбе, которой не одна сотня лет. В частности, страна прошла через Две Отечественные войны. В МИД РФ призвали быть готовыми к отражению любых угроз, в том числе и виртуальных.

Исторически наша страна вставала на защиту себя, народа и будущих поколений, всех своих традиций, ценностей и культуры именно в связи с нападением с запада, это не просто должно быть известно, а должно быть основополагающим во всех наших подходах. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница заметила, что когда слышит о том, что Запад и Россия похожи и взаимно обогащают друг друга, то хочет напомнить о том, что "когда догнали до Парижа", то Запад определенное время не решался "лезть" на Москву. Это требование Запад, по словам Захаровой, подзабыл в XX веке. Тогда Россия снова заставила западников гнаться домой, только уже - до Берлина. Сейчас Мария Захарова считает, что информационная пропаганда стала сутью западной политики. Дипломат добавила, что Запад пользуется дезинформацией как нормальным инструментом проведения собственных кампаний и операций.

Доминирующее лицемерие – отличие. Если раньше эти цели и задачи не скрывались, их можно было услышать со стороны различных западных правителей и стран в открытую Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова призвала игнорировать заявления Киева об исключении России из СБ ООН.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik