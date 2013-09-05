Захарова призвала игнорировать заявления Киева об исключении России из СБ ООН

В МИД РФ оценили заявление украинских дипломатов.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала игнорировать или никак нек реагировать на заявления киевского режима о необходимости исключении Москвы из состава Совета Безопасности ООН. Об этом чиновница заявила в эфире радиостанции Sputnik. Таки м образом эксперт ответила на вопрос ведущего о том, как дипломатам или власти следует оценивать соответствующее заявление, которое поступило от украинского МИД.

Ничего не делать. Это тот самый случай, когда собака лает, а караван идет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, чт о 20 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам о том, что украинские власти готовят шаги для того, чтобы лишить Россию членства в Совбезе Всемирной организации. При этом иностранный дипломат признал, что начать такой процесс будет непросто.

Захарова: надо дать оценку урона, который киевский режим нанес православию.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

