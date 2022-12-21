Захарова: надо дать оценку урона, который киевский режим нанес православию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимость дать оценку урона, который киевский режим нанес православию. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, киевский режим устроил "клоунаду" с вышиванками и свечами в храмах, одновременно уничтожая православие на территории Украины. Она также отметила, что тон всей ситуации задала официальный представитель Госдепа США Виктория Нуланд, которая "ввинчивала" свечи в храмах и не испытывала искреннего сочувствия украинцам.
Мы же прекрасно понимаем где православие, где духовность Госдепартамента США. Никто даже не скрывает, что они модерируют религиозную тему политическими методами, используют религию как фактор в политической игре.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова заявила, что США пытаются вернуться к теории мирового хаоса руками ЕС.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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