Захарова: надо дать оценку урона, который киевский режим нанес православию

Она отметила, что киевский режим устроил "клоунаду" с вышиванками и свечами в храмах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимость дать оценку урона, который киевский режим нанес православию. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, киевский режим устроил "клоунаду" с вышиванками и свечами в храмах, одновременно уничтожая православие на территории Украины. Она также отметила, что тон всей ситуации задала официальный представитель Госдепа США Виктория Нуланд, которая "ввинчивала" свечи в храмах и не испытывала искреннего сочувствия украинцам.

Мы же прекрасно понимаем где православие, где духовность Госдепартамента США. Никто даже не скрывает, что они модерируют религиозную тему политическими методами, используют религию как фактор в политической игре. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что США пытаются вернуться к теории мирового хаоса руками ЕС.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik