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Захарова: США пытаются вернуться к теории мирового хаоса руками ЕС

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По словам дипломата, вся европейская машина работает на США.

США пытаются вернуться к теории мирового хаоса руками Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, вся европейская машина работает на США. Она отметила, что многотысячные демонстрации и акции протеста выражают претензии к своим властям.

Многие понимают, что музыку заказывают США. Потому что это и есть гибридная война.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

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Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: евросоюз, мария захарова, мид россии, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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