Захарова: США пытаются вернуться к теории мирового хаоса руками ЕС

По словам дипломата, вся европейская машина работает на США.

США пытаются вернуться к теории мирового хаоса руками Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, вся европейская машина работает на США. Она отметила, что многотысячные демонстрации и акции протеста выражают претензии к своим властям.

Многие понимают, что музыку заказывают США. Потому что это и есть гибридная война. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что Гутерриш сделал невероятное заявление

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik