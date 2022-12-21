Захарова: США пытаются вернуться к теории мирового хаоса руками ЕС

США пытаются вернуться к теории мирового хаоса руками Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, вся европейская машина работает на США. Она отметила, что многотысячные демонстрации и акции протеста выражают претензии к своим властям.
Многие понимают, что музыку заказывают США. Потому что это и есть гибридная война.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
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Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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