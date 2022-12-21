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Захарова: Гутерриш сделал невероятное заявление

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Дипломат отметила, что ждет реакции Госдепартамента США.

Генсек ООН Антониу Гутерриш сделал невероятное заявление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Комментируя призыв Гутерриша выработать правила, регулирующие степень ответственности соцсетей за распространение контента, дипломат отметила, что ждет реакции Госдепартамента США. Она напомнила, что год назад в России создали законодательную базу, которая наделяет владельцев соцсетей правой и обязанностью контролировать контент, однако на Западе стали обвинять Москву в попытке избавиться от "неугодного контента".

Ранее Захарова заявила, что у посла РФ в Сербии есть поручение о шагах по нормализации ситуации в Косове.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: антониу гутерриш, мария захарова, мид россии, оон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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