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Захарова: у посла РФ в Сербии есть поручение о шагах по нормализации ситуации в Косове

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В МИД РФ ждут реакцию Белграда на предложения по урегулированию конфликта.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что у российского посла в Сербии есть поручение о конкретных шагах по нормализации ситуации в непризнанном регионе Косова. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. В настоящее время дипломаты ждут официальной реакции со стороны властей из Белграда.

У посла России в Сербии, который находится в плотном контакте с сербским руководством, есть поручение о конкретных шагах в поддержку, заключающихся в нормализации или предложении путей нормализации ситуации. 

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: МИД России
 

Теги: косово, мария захарова, мид, сербия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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