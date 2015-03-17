Захарова: у посла РФ в Сербии есть поручение о шагах по нормализации ситуации в Косове

В МИД РФ ждут реакцию Белграда на предложения по урегулированию конфликта.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что у российского посла в Сербии есть поручение о конкретных шагах по нормализации ситуации в непризнанном регионе Косова. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. В настоящее время дипломаты ждут официальной реакции со стороны властей из Белграда.

У посла России в Сербии, который находится в плотном контакте с сербским руководством, есть поручение о конкретных шагах в поддержку, заключающихся в нормализации или предложении путей нормализации ситуации. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: МИД России

