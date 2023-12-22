Найденных в каршеринге на Парашютной баранов передали хозяину

Уголовное дело решили не возбуждать.

Каршеринг, в котором находились пять мужчин и две овцы, был остановлен на Парашютной улице. Как выяснилось, только двое из пяти граждан Узбекистана имели разрешение на пребывание в России. Полиция рассматривала возможность возбуждения уголовного дела по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), поскольку овцы едва не задохнулись в багажнике. Пока оформляли документы, овец выпустили на свободу, напоили, и они успокоились, даже немного полежали на траве. Эти животные стали местными знаменитостями на время ожидания, особенно рады были дети.

Уголовное дело решили не возбуждать, а овец передали владельцу. Он приехал за ними с друзьями на грузовике. Владелец возмущался, что потерял много времени и теперь ему пора готовить мясо для плова.

Представители каршеринга напомнили о штрафе в размере 20 тыс. рублей за перевозку животных и заявили, что выставят счёт владельцу аккаунта.

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Фото и видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.