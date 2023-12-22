На Глазурной улице вспыхнул подвал в офисном здании

Тушить пламя прибыли три спецмашины и 15 пожарных.

Сегодня, 2 мая, в Невском районе произошел пожар. На Глазурной улице в доме № 8 вспыхнуло пламя. Отмечается, что здесь находится офисное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В подвальном помещении пламя охватило семь квадратных метров. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:32.

Тушить пламя прибыли три спецмашины и 15 пожарных. В 12:50 пожар ликвидирован. В 12:50 здание потушили. Сведения о пострадавших не поступали.

Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что на улице Грибалёвой горела квартира.

Фото: Piter.tv