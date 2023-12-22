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На Глазурной улице вспыхнул подвал в офисном здании
Сегодня, 13:07
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На Глазурной улице вспыхнул подвал в офисном здании

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Тушить пламя прибыли три спецмашины и 15 пожарных. 

Сегодня, 2 мая, в Невском районе произошел пожар. На Глазурной улице в доме № 8 вспыхнуло пламя. Отмечается, что здесь находится офисное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

В подвальном помещении пламя охватило семь квадратных метров. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:32. 

Тушить пламя прибыли три спецмашины и 15 пожарных.  В 12:50 пожар ликвидирован.   В 12:50 здание потушили.  Сведения о пострадавших не поступали.

Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка. 

Ранее мы писали, что на улице Грибалёвой горела квартира.

Фото: Piter.tv

Теги: вспыхнул подвал, глазурная улица, горело офисное здание, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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