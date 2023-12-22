На Глазурной улице вспыхнул подвал в офисном здании

Сегодня, 2 мая, в Невском районе произошел пожар. На Глазурной улице в доме № 8 вспыхнуло пламя. Отмечается, что здесь находится офисное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
В подвальном помещении пламя охватило семь квадратных метров. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:32.
Тушить пламя прибыли три спецмашины и 15 пожарных. В 12:50 пожар ликвидирован. В 12:50 здание потушили. Сведения о пострадавших не поступали.
Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.
Ранее мы писали, что на улице Грибалёвой горела квартира.
Фото: Piter.tv
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