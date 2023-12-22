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На улице Грибалёвой горела квартира
Сегодня, 12:34
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На улице Грибалёвой горела квартира

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Кухню тушили 12 спасателей и три спецмашины.

В Выборгском районе сегодня, 2 мая, произошел пожар. На улице Грибалёвой в доме № 9, корпус 1, горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:20.  На кухне площадью 15 "квадратов" происходило горение обстановки на площади 4 квадратных метра. 

Тушить пламя прибыли три спецмашины и 12 спасателей. В 11:51 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.                

Ранее мы писали, что в Москве огнеборцы спасли на пожаре троих детей.

Фото:  Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, улица грибалевой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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