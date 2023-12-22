На улице Грибалёвой горела квартира

Кухню тушили 12 спасателей и три спецмашины.

В Выборгском районе сегодня, 2 мая, произошел пожар. На улице Грибалёвой в доме № 9, корпус 1, горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:20. На кухне площадью 15 "квадратов" происходило горение обстановки на площади 4 квадратных метра.

Тушить пламя прибыли три спецмашины и 12 спасателей. В 11:51 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что в Москве огнеборцы спасли на пожаре троих детей.

Фото: Piter.tv