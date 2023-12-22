На вторых майских праздниках в Петербурге и Ленобласти может выпасть снег

В предстоящие пару дней ещё будет относительно тепло, температура днём в районе +10 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидает петербуржцев на вторых майских праздниках.

Сегодня ожидается +12…+14 градусов в Санкт-Петербурге. Но впереди похолодание, как обычно у нас бывает, погрелись мы на первые майские праздники, а на вторые выходные будем согреваться. Александр Колесов

В предстоящие пару дней ещё будет относительно тепло, температура днём в районе +10 градусов. А ночью 4 мая на территории Ленобласти можно будет увидеть первые снежинки.

Почему первые, потому что в дальнейшем начавшееся похолодание принесет к нам осадки в виде небольшого снега, это перспективы на 7, 8, 9 мая. Александр Колесов, синоптик

Перспективы дневной температуры в Санкт-Петербурге, начиная с 5 мая, в районе +8 градусов.

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