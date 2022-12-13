Лавров: в США признали причастность к диверсиям на "Северных потоках"

По его словам, официальные лица в Вашингтоне начали открыто говорить об этом.

В США признали причастность к диверсиям на газопроводах "Северные потоки". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью к информационно-просветительскому уроку "Разговор о важном", посвященному теме "Россия и мир".

По его словам, официальные лица в Вашингтоне начали открыто говорить о том, что американские власти стояли за подрывами газопроводов. Лавров подчеркнул, что они "даже с удовольствием об этом говорят". Также глава российского МИД заявил, что руководство США пошло на такой шаг с целью разрушить мощный альянс, основанный на российских энергоресурсах и германских технологиях.

Ранее Лавров заявил, что Россия выйдет из противостояния окрепшей.

Видео: МИД России