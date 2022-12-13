Лавров: Россия выйдет из противостояния окрепшей

Глава МИД РФ рассказал о попытках ряда западных стран повторить судьбу Наполеона и Гитлера.

Россия выйдет из противостояния окрепшей. Соответствующее заявление в ходе памятной церемонии после возложения цветов к мемориальным доскам по случаю Дня дипломатического работника сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Министр по иностранным делам добавил, что в настоящий момент некоторые западные политики ставят перед собой задачу "расчленить" Москву. По словам дипломата, есть те, кто пытается перенять печальный опыт француза Наполеона Бонопарта или немецкого фашиста Адольфа Гитлера в их стремлении уничтожить Россию.

Те, кто пытаются контролировать всю международную повестку дня, те, кто пытаются контролировать и мирохозяйственные связи, и всю международную политику, они решили нанести России стратегическое поражение, открыто декларируя цель уничтожить Россию. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров добавил, что страна не просто выстоит этот внешний натиск, но также и станет еще более убежденной в том, что требуется выстраивать международные отношения на справедливой, равноправной основе как этого требует Устав ООН. В МИД РФ полагают, что коллективный Запад пытается подорвать эти мировые устои, навязывая государствам не универсально применимое международное право, а свои собственные правила и требования.

Лавров: бывшие метрополии должны понимать, что мир изменился.

Фото и видео: МИД России