Лавров: бывшие метрополии должны понимать, что мир изменился

Глава МИД РФ напомнил о декларации независимости от 1960 года, которая касается бывших колониальных стран Африки.

Бывшие метрополии должны понимать, что мир изменился. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с малийским коллегой сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В настоящее время чиновник находится в африканской стране с рабочим турне. Дипломат отметил, что в Мали, а также большинстве государств континента помнят о том, как были захвачены и эксплуатировались территории Западом. Однако сейчас миропорядок изменился, поэтому неоколониальное представление о геополитике не может давать право на оказание давления на независимые государства. Сергей Лавров пояснил, что декларация о суверенитете, принятая в 1960 году, была не имитацией дипломатии, а реальным документом, который единогласно одобрили члены Генеральной Ассамблеи ООН, поэтому он обязателен к исполнению.

Поэтому бывшие метрополии должны уважать принятые на универсальной основе решения и, собственно говоря, знать свое место в нынешнем формате развития международных отношений. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал цель срыва Западом Минских соглашений.

Фото и видео: МИД России