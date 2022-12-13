Глава МИД РФ напомнил о гибридной войне против Москвы.

Страны коллективного Запада и киевский режим сорвали выполнение Минских соглашений для того, чтобы уничтожить права русскоязычных украинцев и вооружить Украину против России. Соответствующей заявление в ходе совместной пресс-конференции с иракским коллегой сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник находится в Багдаде в рабочей поездке на Ближнему Востоку. По мнению дипломата, долгие годы Запад подготавливал на соседней территории с РФ гибридную войну. Эти цели подтверждаются рядом одобренных властями Украины законов, которые лишают прав русскоязычное население страны и другие национальные меньшинства.

Мы привели факты, говорящие о том, что целью срыва Минских договоренностей было создание условий для вооружения Украины против РФ и также целью было уничтожить права русского и русскоязычного населения Украины. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению Сергея Лаврова, его иракский коллега выступает за мир, в чем Россия поддерживает Багдад. Он напомнил, что двадцать лет назад "предлоги войны" демонстрировались американским сообществом в Совете Безопасности ООН, а затем все эти доказательства Вашингтона "оказались ложью".

Лавров: РФ и Ираку важно обезопасить сотрудничество от незаконных санкций Запада.

Фото и видео: МИД России