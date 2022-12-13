Лавров: РФ и Ираку важно обезопасить сотрудничество от незаконных санкций Запада

Глава МИД России рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах.

России и Ираку принципиально важно обезопасить двустороннее экономическое сотрудничество от внешних, незаконных западных санкций и давления извне. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с местным коллегой Фуадом Хусейном сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник пояснил, что незаконные ограничения пытается навязать американская сторона вместе со своими международными сателлитами. Вопрос будет обсуждаться между делегациями Москвы и Багдада во время проведения очередного заседания межправительственной комиссии.

Как это, собственно говоря, делают многие страны региона, переходя на оплату, в том числе оплату поставок нефти, вместо доллара - валютами других надежных стран, которые дорожат своим добрым именем в качестве участника международных экономических обменов. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров добавил, что Россия выражает полную поддержку усилиям иракского правительства во главе с премьер-министром Мухаммедом ас-Судани по обеспечению безопасности и борьбе с международным терроризмом, а также нормализации контактов с Эрбилем.

Лавров:США продолжают играть с огнем, поощряя курдский сепаратизм.

Фото и видео: МИД России