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Лавров:США продолжают играть с огнем, поощряя курдский сепаратизм

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Глава МИД РФ оценил безопасность на Ближнем Востоке.

Американские власти продолжают играть с огнем, поощряя курдский сепаратизм. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном в Багдаде сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что действия США негативно влияют на Сирийскую Арабскую Республику и создают национальные угрозы безопасности для других государств региона Ближнего Востока.

Продолжают играть с огнем, всячески поощряя курдский сепаратизм, игнорируя в том числе территориальную целостность Сирии но и риски, которые подобные заигрывания создают для других стран региона с курдским населением.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю.

Фото и видео: МИД России

Теги: ближний восток, ирак, курдская рабочая партия, мид, рбк, сепаратизм, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

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