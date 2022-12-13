Лавров:США продолжают играть с огнем, поощряя курдский сепаратизм

Глава МИД РФ оценил безопасность на Ближнем Востоке.

Американские власти продолжают играть с огнем, поощряя курдский сепаратизм. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном в Багдаде сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что действия США негативно влияют на Сирийскую Арабскую Республику и создают национальные угрозы безопасности для других государств региона Ближнего Востока.

Продолжают играть с огнем, всячески поощряя курдский сепаратизм, игнорируя в том числе территориальную целостность Сирии но и риски, которые подобные заигрывания создают для других стран региона с курдским населением. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю.

Фото и видео: МИД России