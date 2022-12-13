Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю между странами. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании комиссии Генерального совета политической партии "Единая Россия". Министр иностранных дел страны напомним, что параллельно, поступательно и очень насыщенно Москва развивает контакты с Индией. Это сотрудничество он назвал привелигированным и стратегическим.
Последовательно укрепляем стратегическое партнерство с КНР. Отношения с Пекином сегодня наилучшие за всю историю.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров ответил на заявления, что Иран и КНДР помогают России с оружием.
Фото и видео: МИД России
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