Глава МИД РФ рассказал о контактах с Индией и КНР.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю между странами. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании комиссии Генерального совета политической партии "Единая Россия". Министр иностранных дел страны напомним, что параллельно, поступательно и очень насыщенно Москва развивает контакты с Индией. Это сотрудничество он назвал привелигированным и стратегическим.

Последовательно укрепляем стратегическое партнерство с КНР. Отношения с Пекином сегодня наилучшие за всю историю. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров ответил на заявления, что Иран и КНДР помогают России с оружием.

Фото и видео: МИД России