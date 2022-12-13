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Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю

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Глава МИД РФ рассказал о контактах с Индией и КНР.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю между странами. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании комиссии Генерального совета политической партии "Единая Россия". Министр иностранных дел страны напомним, что параллельно, поступательно и очень насыщенно Москва развивает контакты с Индией. Это сотрудничество он назвал привелигированным и стратегическим.

Последовательно укрепляем стратегическое партнерство с КНР. Отношения с Пекином сегодня наилучшие за всю историю.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров ответил на заявления, что Иран и КНДР помогают России с оружием.

Фото и видео: МИД России

Теги: индия, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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