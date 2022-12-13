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Лавров ответил на заявления, что Иран и КНДР помогают России с оружием
Сегодня, 16:39
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Лавров ответил на заявления, что Иран и КНДР помогают России с оружием

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Глава МИД РФ рассказал о работе ВПК России.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ответил на  западные заявления о том, что Иран и КНДР помогают России с оружием, которое идет в зону проведения специальной военной операции на Украине. В ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым министр иностранных дел пояснил, что сейчас по всему миру международные союзники обвиняют в преступлениях Северную Корею и Иран, а также "еще кого-то". Дипломат напомнил о том, что в России хорошо работает собственный оборонный комплекс.

Работает у нас военно-промышленный комплекс. Все будет хорошо.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: страны БРИКС теоретически могут лишить США возможности блокировать решения в МВФ.

Фото и видео: МИД России

Теги: военная помощь, впк, иран, кндр, мид, северная корея, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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