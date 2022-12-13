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Лавров: страны БРИКС теоретически могут лишить США возможности блокировать решения в МВФ
Сегодня, 14:54
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Лавров: страны БРИКС теоретически могут лишить США возможности блокировать решения в МВФ

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Он считает, что США потеряли бы такое право, если действовать по справедливости.

Страны БРИКС теоретически могут лишить США возможности блокировать решения в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.

По его словам, критерии, на которых основан МВФ, позволяют странам-членам БРИКС претендовать на такое количество акций и голосов, которое нарушит ситуацию, когда США могут в одиночку блокировать любые решения. Лавров считает, что США потеряли бы такое право, если действовать по справедливости.

Ранее Лавров заявил, что Зеленский и сам не ощущает себя самостоятельным.

Фото: МИД России

Теги: брикс, международный валютный фонд, мид россии, сергей лавров, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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