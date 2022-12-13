Лавров: Зеленский и сам не ощущает себя самостоятельным

По его словам, никто не пытался убедить киевский режим в необходимости вести переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский сам не ощущает себя самостоятельным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.

По его словам, никто не пытался убедить киевский режим в необходимости вести переговоры. Он также отметил, что никто не одернул украинского лидера, когда он заявлял, что не понимает, кто принимает решения в России

Видимо, это по Фрейду, он сам ощущает себя несамостоятельной фигурой, что им манипулируют, поэтому он переносит в своих проекциях. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Грузию хотят превратить в раздражитель для России.

Видео: Telegram / РИА Новости