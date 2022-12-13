Лавров: Грузию хотят превратить в раздражитель для России

Он подчеркнул, что между странами ведется торговля, туризм, а также работа по энергоносителям.

Грузию хотят превратить в раздражитель для России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.

Лавров отметил, что сейчас в Грузии есть правительство, которое отвечает на призывы присоединиться к санкциям против России заявлением, что они руководствуются национальными интересами. Он подчеркнул, что между странами ведется торговля, туризм, а также работа по энергоносителям.

Но то, что Грузию тоже хотели бы превратить в очередной "раздражитель", вернуть ситуацию к тем саакашвилевским агрессивным временам, у меня сомнений нет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров заявил, что Запад приглядывает Молдавию на роль следующей Украины.

Видео: Telegram / РИА Новости