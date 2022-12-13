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Захарова: российские обращения по подрыву "Северных потоков" оставались без внимания

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По ее словам, на ноту России Швеция ответила формальной отпиской.

Российские обращения по подрыву газопроводов "Северные потоки" оставались без внимания. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на ноту России с призывом о проведении международного расследования по терактам на "Северных потоках" Швеция ответила формальной отпиской. Дипломат уточнила, что шведская сторона ограничилась ссылками на более раннюю переписку.

Ранее Захарова заявила, что руководство Евросоюза не имеет права говорить за всю Европу.

Видео: МИД России

Теги: газопровод, мария захарова, мид россии, подрывы, северный поток, северный поток 2
Категории: Лента новостей, Новости России,

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