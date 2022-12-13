Захарова: руководство Евросоюза не имеет права говорить за всю Европу

По словам дипломата, не надо позволять "садовникам" "приватизировать Европу в качестве собственного бренда".

Руководство Евросоюза не имеет права говорить за всю Европу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, не надо позволять Жозепу Боррелю, Урсуле фон дер Ляйен и остальным "садовникам" "приватизировать Европу в качестве собственного бренда". Захарова отметила, что у них нет права говорить за весь континент.

Они не имеют права говорить, что они только и есть Европа. Ничего подобного. Мы тоже Европа. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

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Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik