Захарова: руководство Евросоюза не имеет права говорить за всю Европу

Руководство Евросоюза не имеет права говорить за всю Европу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, не надо позволять Жозепу Боррелю, Урсуле фон дер Ляйен и остальным "садовникам" "приватизировать Европу в качестве собственного бренда". Захарова отметила, что у них нет права говорить за весь континент.
Они не имеют права говорить, что они только и есть Европа. Ничего подобного. Мы тоже Европа.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее мы сообщали, что временного поверенного в делах Польши в России вызвали в МИД.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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