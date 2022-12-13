Временного поверенного в делах Польши в России вызвали в МИД

Яцек Щлядевский посетил здание МИД РФ в Москве.

Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский прибыл к зданию российского министерства по иностранным делам в Москве, куда иностранца пригласили дипломаты в связи с силовым изъятием здания школы в Варшаве. Об этом рассказали представители информационного агентства "РИА Новости". Напомним, что 29 апреля Варшаве местные власти и правоохранительные органы ворвались в школу, расположенную при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам учебного учреждения пришлось экстренно покидать здание по требованию властей Варшавы. В МИД России назвали этот поступок "столь наглым", что он не может остаться от жесткой реакции со стороны Москвы в отношении национальных интересов Польши в РФ. Дополнительно в МИД республики отправлена нота протеста.

Песков: судя по поведению Варшавы, отношения России и Польши не ждет ничего хорошего.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости