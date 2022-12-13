Песков: судя по поведению Варшавы, отношения России и Польши не ждет ничего хорошего

В Кремле оценили решения, которые Польша принимает из-за русофобии.

Дипломатические отношения Москвы и Варшавы, судя по поведению действующей польской власти, вряд ли приобретут позитивную динамику. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярно телефонном брифинге со СМИ сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что чиновникам в Польше мешает принимать адекватные, внятные и продуманные решения тотальная русофобия. Эксперт пояснил, что эта "Болезнь" лишает власти трезвости в своем подходе ко всему, что связанно с Россией.

Судя по тому, какое поведение сейчас демонстрируют польские власти, ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждет. Все это не может оставаться без последствий. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что ранее заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в социальных сетях заявил о бессмысленности продолжения дипломатических с Варшавой до того момента, пока у власти вв Польше находятся русофобы.

Песков ответил на слова Шольца о слежке за западным оружием на Украине.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ