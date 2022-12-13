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Песков ответил на слова Шольца о слежке за западным оружием на Украине

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В Кремле оценили заявление немецкого канцлера о мониторинге военной помощи для ВСУ.

 Германия не имеет возможности следить за тем, чтобы Вооруженные силы Украины не использовали поставленное киевскому режиму западное оружие для совершения атак по территории и объектам России. Соответствующее заявление официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков сделал в рамках регулярного телефонного брифинга с журналистами. Чиновник добавил, что в настоящее время ВСУ уже стреляют по РФ.

У Германии нет возможности следить за этим, это можно сказать однозначно.... Оружие стреляет по территории России, и с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность ФРГ в этот конфликт увеличивается. Безусловно канцлер ФРГ должен из этого исходить.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: условия зерновой сделки в отношении российского агросектора не выполнены.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: военная помощь, всу, германия, дмитрий песков, кремль, олаф шольц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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