В Кремле рассказали о том, что время выполнения договоренностей "сжимается, как шагреневая кожа".

Условия зерновой сделки в части, касающейся российского агропромышленного сектора, не выполнены. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге рассказал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что перспективы черноморской инициативы "сжимаются, как шагреневая кожа", так как истекает срок реализации договоренностей.

Позиция России хорошо известна. Вы знаете, что сделка была в свое время продлена на два месяца. Время, собственно, сжимается, как шагреневая кожа. Условия сделки не выполнены в той части, которая касается российского агросектора. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Москве пояснили, что международные контакты по зерновой сделке продолжаются, но пока они не приносят каких-либо результатов для России. Дмитрий Песков не смог назвать прессе точные сведения о проведенных переговорах, уровне их участников, места и времени проведения будкщих консультаций по вопросу.

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