В Кремле оценили решения властей Молдавии по России.

Действтующее руководство Молдавии "стремительно дрейфует" в сторону русофобии, поэтому Москва сожалеет о выбранном властями Кишинева политическом курсе. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом в Кремле оценили решение правительства республики запретить въезд в страну главе РФ. Чиновник добавил, что Молдавия целенаправленно ликвидирует собственный суверенитет, так как уже "расправилась" с молдавским языком в пользу румынского.

При этом они почему-то отождествляют свое стремление, как они считают, к евроинтеграции с процветанием русофобии. Они считают, что это должно быть абсолютно обязательным атрибутом евроинтеграции - ненавидеть Россию и любые пророссийские проявления. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что у Путина не запланировано рабочих мероприятий на первомайские праздники.

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