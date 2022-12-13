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Песков заявил, что у Путина не запланировано рабочих мероприятий на первомайские праздники

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В Кремле рассказали о рабочем графике президента России.

Рабочая программа на первомайские праздники у главы государства Владимира Путина Владимира Путина не запланирована, но последующая неделя у лидера страны будет насыщенной. Соответствующее заявление в рамках выступления перед местными журналистами на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при президенте Дмитрий Песков.

На Первомай - нет, а потом рабочая неделя, там много всего.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков прокомментировал состояние и перспективы зерновой сделки словами "воз и ныне там".

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: 9 мая, владимир путин, день победы, день труда, дмитрий песков, кремль, первомай, праздники, профсоюзы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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