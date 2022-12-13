Песков прокомментировал состояние и перспективы зерновой сделки словами "воз и ныне там"

В Кремле оценили перспективы продления черноморской сделки.

Зерновая сделка не выполняется в части условий, касающихся интересов России, поэтому в этом плане перспективы ее продления "не очень хорошие". Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о возможном продлении черноморской инициативы.

Как говорится, воз и ныне там.Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, - она до сих пор не выполнена. В этом плане, да, перспектива не очень хорошаяю Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник добавил, что последствия для мировых рынков от ограничений на поставки российской сельскохозяйственной продукции и удобрений остаются негативными. В Кремле напомнили о том, что глава государства Владимир Путин провел встречу с руководителем Ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым. Эксперт отметил политику о том, что дела с черноморской инициативой обстоят также, как и были до этого. Никаких улучшений аналитики не фиксируют, так как они испытывают те же самые проблемы от западных ограничений, которые действуют в отношении отечественных поставщиков.

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