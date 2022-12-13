В Кремле прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским

Телефонный разговор лидеров Китая и Украины состоялся 26 апреля.

Общение председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского является суверенным делом этих государств. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду, 26 апреля, состоялся телефонный разговор лидеров Китая и Украины. Зеленский заявил, что беседа с Си Цзиньпином была длинной и содержательной. Песков отметил, что этот разговор является вопросом их международного диалога.

Ранее Песков заявил, что Си Цзиньпин и Путин не обсуждали тему восстановления Украины в границах 1991 года.

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