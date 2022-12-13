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Песков: Си Цзиньпин и Путин не обсуждали тему восстановления Украины в границах 1991 года

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В Кремле прокомментировали контакты Си Цзиньпина как с украинским, так и российским лидером.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков не стал оценивать телефонный разговор китайского председателя Си Цзиньпина и украинского лидера Владимира Зеленского. В рамках регулярного брифинга со СМИ чиновник заметил, что Москва приветствует все мероприятия, которые могут помочь урегулированию регионального конфликта. При этом в Кремле заметили, что в рамках общения главы РФ и КНР не поднимали вопрос о восстановлении территориальной целостности Украины в ее государственных границах от 1991 года.

Мы готовы это приветствовать.  А что касается самого факта общения - это суверенное дело каждой из этих стран и абсолютно вопрос их двустороннего диалога.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир зеленский, владимир путин, госграница, дмитрий песков, кремль, си цзиньпин, телефонный разговор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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