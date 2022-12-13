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В Кремле напомнили о последствиях применения снарядов с ураном в Югославии

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Дмитрий Песков призвал коллективный Запад быть ответственным.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков прокомментировал выступление заместителя британского министра по обороне Джейми Хиппса, который уведомил общественность о том, что СОединенное Королевство переправило киевскому режиму тысячи снарядов для танков Challenger 2. В этом списке есть и боевые припасы с обедненным ураном.

Безусловно, мы уже обращали внимание западной общественности на те официальные данные, которые уже публиковались по результат использования этого вида боеприпасов во время бомбежек в Югославии. И данные по количеству онкологии, которые выросли, и по другим заболеваниям.

Дмитри Песков, пресс-секретарь Кремля

Эксперт добавил, что все те, кто будет непосредственно использовать такие опасные для мира боеприпасы, должны понимать, что могут причинить  непоправимый вред себе и собственным гражданам.

Песков считает, что ожидания от возможного переизбрания Байдена - дело американцев.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: великобритания, джеймс хиппи, дмитрий песков, кремль, обедненный уран, онкология, югославия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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