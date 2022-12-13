В Кремле напомнили о последствиях применения снарядов с ураном в Югославии

Дмитрий Песков призвал коллективный Запад быть ответственным.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков прокомментировал выступление заместителя британского министра по обороне Джейми Хиппса, который уведомил общественность о том, что СОединенное Королевство переправило киевскому режиму тысячи снарядов для танков Challenger 2. В этом списке есть и боевые припасы с обедненным ураном.

Безусловно, мы уже обращали внимание западной общественности на те официальные данные, которые уже публиковались по результат использования этого вида боеприпасов во время бомбежек в Югославии. И данные по количеству онкологии, которые выросли, и по другим заболеваниям. Дмитри Песков, пресс-секретарь Кремля

Эксперт добавил, что все те, кто будет непосредственно использовать такие опасные для мира боеприпасы, должны понимать, что могут причинить непоправимый вред себе и собственным гражданам.

Песков считает, что ожидания от возможного переизбрания Байдена - дело американцев.

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