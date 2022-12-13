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Песков считает, что ожидания от возможного переизбрания Байдена - дело американцев

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В Кремле оценили планы лидера Белого дома переизбраться на пост главы государства в США.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков не стал рассуждать о том, чего можно ожидать от политики Белого дома в случае избрания Джо Байдена на новый президентский срок в 2024 году. Об этом журналисты спросили чиновника в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге.

Не нам об этом задумываться, об этом задумываться избирателям США. Это скорее их вопрос, и они должны ситуацию анализировать, делать прогнозы и так далее.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что представитель Демократической партии Джо Байден 25 апреля официально объявил в видеообращении о том, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента США, которые пройдут в ноябре следющего года. В случае переизбрания политик начнет свой второй срок в возрасте 82 лет. 

Песков: указ Путина об управлении иностранными активами поможет исключить риски.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: джо байден, дмитрий песков, кремль, президентские выборы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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