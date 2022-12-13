Песков: указ Путина об управлении иностранными активами поможет исключить риски

По его словам, указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

Указ президента России Владимира Путина об управлении иностранными активами поможет исключить риски. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во вторник, 25 апреля, глава государства подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Также был утвержден перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. Песков отметил, что указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

Это позволит нам просто обеспечить стабильную работу значимых для экономики компаний и исключить риски, когда позиция недружественных стран будет негативно сказываться на нашей экономике. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников СВО.

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