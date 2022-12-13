Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников СВО

Президент провел встречу с первым зампредом СФ Турчаком.

Президент России Владимир Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации. Об этом он заявил на встрече с первым зампредом Совета Федерации Андреем Турчаком.

По словам Турчака, мобилизованный боец получает 195 тысяч рублей, в то время как контрактник получает деньги только в случае нахождения на передовой. Путин поддержал предложение устранить эту диспропорцию. Также первый зампред Совета Федерации сообщил о единых мерах поддержки участников спецоперации и их семей.

Ранее мы сообщали, что Путин примет участие в заседании Совета законодателей.

Видео: kremlin.ru