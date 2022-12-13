Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников СВО

Президент России Владимир Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации. Об этом он заявил на встрече с первым зампредом Совета Федерации Андреем Турчаком.
По словам Турчака, мобилизованный боец получает 195 тысяч рублей, в то время как контрактник получает деньги только в случае нахождения на передовой. Путин поддержал предложение устранить эту диспропорцию. Также первый зампред Совета Федерации сообщил о единых мерах поддержки участников спецоперации и их семей.
Ранее мы сообщали, что Путин примет участие в заседании Совета законодателей.
Видео: kremlin.ru
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