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Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников СВО

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Президент провел встречу с первым зампредом СФ Турчаком.

Президент России Владимир Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации. Об этом он заявил на встрече с первым зампредом Совета Федерации Андреем Турчаком.

По словам Турчака, мобилизованный боец получает 195 тысяч рублей, в то время как контрактник получает деньги только в случае нахождения на передовой. Путин поддержал предложение устранить эту диспропорцию. Также первый зампред Совета Федерации сообщил о единых мерах поддержки участников спецоперации и их семей.

Ранее мы сообщали, что Путин примет участие в заседании Совета законодателей.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, денежное довольствие, президент россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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