Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Заседание Совета законодателей пройдет в четверг, 27 апреля, в Санкт-Петербурге. Также глава государства посетит один из индустриальных парков Москвы. Кроме того, президент в режиме телемоста примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую".
Ранее Путин отметил важность участия жителей в принятии решений в муниципалитетах.
Фото: kremlin.ru
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