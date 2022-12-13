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Путин примет участие в заседании Совета законодателей
Сегодня, 15:50
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Путин примет участие в заседании Совета законодателей

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Заседание Совета законодателей пройдет 27 апреля.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Заседание Совета законодателей пройдет в четверг, 27 апреля, в Санкт-Петербурге. Также глава государства посетит один из индустриальных парков Москвы. Кроме того, президент в режиме телемоста примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую".

Ранее Путин отметил важность участия жителей в принятии решений в муниципалитетах.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, заседание, президент россии, совет законодателей
Категории: Лента новостей, Новости России,

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