Заседание Совета законодателей пройдет 27 апреля.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Заседание Совета законодателей пройдет в четверг, 27 апреля, в Санкт-Петербурге. Также глава государства посетит один из индустриальных парков Москвы. Кроме того, президент в режиме телемоста примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую".

Ранее Путин отметил важность участия жителей в принятии решений в муниципалитетах.

Фото: kremlin.ru