Погибли два силовика. Еще шестеро оперативников пострадали.

В Кабуле прогремели четыре взрыва. Об этом сообщили афганские журналисты из издания Ariana News. СМИ состоялось на заявление местных правоохранительных органов. Известно, что в результате атаки не менее двух силовиков погибли и еще шестеро оказались ранены в столице Афганистана. Также повреждены здания и ближайшие магазины.

Стоит отметить, что взрывы зафиксированы утром 27 декабря с разницей в менее чем три часа. В первых двух случаях взрыв произошел из-за магнитных бомб. Во втором случае целью боевиков был автомобиль, в котором находился старший сотрудник службы охраны высокопоставленных государственных чиновников.

Последние два взрыва связаны с машинами полиции, в которых находились оперативники.

Десять человек пострадали в результате взрыва в бизнес-центре Балтимора.

Видео: YouTube / Nedai Afghanistan