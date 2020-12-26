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В Кабуле прогремели четыре взрыва

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Погибли два силовика. Еще шестеро оперативников пострадали.

В Кабуле прогремели четыре взрыва. Об этом сообщили афганские журналисты из издания Ariana News. СМИ состоялось на заявление местных правоохранительных органов. Известно, что в результате атаки не менее двух силовиков погибли и еще шестеро оказались ранены в столице Афганистана. Также повреждены здания и ближайшие магазины.

Стоит отметить, что взрывы зафиксированы утром 27 декабря с разницей в менее чем три часа. В первых двух случаях взрыв произошел из-за магнитных бомб. Во втором случае целью боевиков был автомобиль, в котором находился старший сотрудник службы охраны высокопоставленных государственных чиновников.

Последние два взрыва связаны с машинами полиции, в которых находились оперативники. 

Десять человек пострадали в результате взрыва в бизнес-центре Балтимора.

Видео: YouTube / Nedai Afghanistan

Теги: афганистан, взрыв, кабул
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Мировые новости,

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Зуймичев Михаил
Сегодня 11:46

Жapкиe дeвyшки ищyт eбли на oднy нoчь! Вce бecплaтнo и aнoнимнo, вce oни жaждyт cпepмы и любят ceкc ----- http://bit.do/chpoking

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