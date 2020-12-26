В Кабуле прогремели четыре взрыва. Об этом сообщили афганские журналисты из издания Ariana News. СМИ состоялось на заявление местных правоохранительных органов. Известно, что в результате атаки не менее двух силовиков погибли и еще шестеро оказались ранены в столице Афганистана. Также повреждены здания и ближайшие магазины.
Стоит отметить, что взрывы зафиксированы утром 27 декабря с разницей в менее чем три часа. В первых двух случаях взрыв произошел из-за магнитных бомб. Во втором случае целью боевиков был автомобиль, в котором находился старший сотрудник службы охраны высокопоставленных государственных чиновников.
Последние два взрыва связаны с машинами полиции, в которых находились оперативники.
Десять человек пострадали в результате взрыва в бизнес-центре Балтимора.
Видео: YouTube / Nedai Afghanistan
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